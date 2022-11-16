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Polonya’ya düşen füze sonrası nükleer endişe artıyor

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Dün gece saatlerinde Polonya'nın sınıra yakın bir konumda olan Przewodow köyüne düşen füzeler tüm dünyada endişe yaratırken, nükleer seçenekleri değerlendiren uzmanlar korkunç felaket senaryolarını açıkladı

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Polonya’ya düşen füze sonrası nükleer endişe artıyor

 

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dün gece Polonya-Ukrayna sınırına yakın olan Przewodow köyüne iki füze düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme, tüm dünyada endişelere neden olurken, ABD füzenin Ruslara ait olmadığını ve Ukraynalı güçler tarafından gönderildiğini öne sürdü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

’60 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAR’

3. Dünya Savaşı’nın eşiğine gelinen bu günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce masaya koyduğu nükleer saldırı seçeneği de yeniden gündeme taşındı. İngiliz basını, arka arkaya yaşanan gelişmelerin ardından olası bir nükleer silah kullanımının yol açabileceği felaketleri sıraladı.

Buna göre, Nature Food’da yayınlanan ve Rutgers Üniversitesi’nden Profesör Alan Robock tarafından yazılan bir çalışma, 100 nükleer bomba kullanımını simüle etti. Buna göre, Avrupa’da insanların açlıktan ölme ihtimalinin yüzde 90 kadar yüksek olduğu sonucuna varıldı. Özellikle kış aylarında, nükleer bir saldırı söz konusu olduğunda en az 60 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği bildirildi.

Terrorism – Devastating Disasters

‘EĞER İNGİLTERE’Yİ HEDEF ALIRSA…’

Putin eğer ilk saldırısında İngiltere’yi hedef alırsa yaklaşık altı milyon insanın ölebileceği bildirildi.

Bu yılın başlarında Daily Star, Birleşik Krallık savunma yetkililerinin Rusya’nın soğuk savaş sırasında saldırmaya hazır olacağını düşündükleri 106 yerin bir listesini hazırladığını ve bu bölgeleri “muhtemel nükleer hedefler” olarak işaretlediğini ortaya çıkarmıştı. Edward Heath tarafından imzalanan metinde, ilk saldırının Londra’yı hedef alması halinde altı milyon insanın yok olabileceği bilgisi de yer aldı.

Daha önce uzmanlar, Hindistan ve Pakistan arasındaki bölgelere isabet edecek bir nükleer füzenin doğrudan 27 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanabileceğini öne sürmüştü. Eğer senaryo ABD ve Rusya arasında yaşanan küresel bir nükleer savaşa dönerse ise doğrudan etkilerden dünya çapında en az 360 milyon kişinin ölümüne neden olabileceği aktarılmıştı.

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