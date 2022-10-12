Polonya’da nükleer korkusu: Milyonluk sığınaklar yok satıyor

Rusya ve Belarus'un ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşmalarının ardından komşu ülke Polonya'da panik yaşanıyor. Ülkede lüks sığınaklara talepte ciddi bir artış olduğu bildirilirken, milyon TL'lik sığınaklarla ilgili detaylar paylaşıldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından komşu ülkelerde bir panik havası yaşanırken, Polonya’da nükleer sığınaklara olan talepte ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

Polonya’da lüks sığınak üretimi yapan bir firma, bir günde 20’ye yakın çağrı aldıklarını açıklarken, bu sayının normalde bir aylık talepten daha fazla olduğu bildirildi. Genellikle lüks sığınaklara devletin önde gelen isimleri ile ünlü iş insanlarının talep gösterdiği aktarılırken, daha uygun sığınaklara halktan da yüksek talep olduğu bildirildi.

‘TALEPLER YÜZDE YÜZ ARTTI’

5 yıldızlı otellerden daha lüks görünen sığınakları tasarlayan Foxden firması da taleplerin yüzde yüz arttığını söyledi.

Foxden firması tarafından inşa edilen lüks sığınaklar son derece kamufle olmasının yanı sıra, güvenli giriş yöntemlerine de sahip. Sığınağın girişinde, şifreleyici, parmak izi okutucu ve yüz tarayıcı gibi güvenlik tedbirleri bulunuyor.

Sığınakların içerisinde ise yok yok. Spor salonlarından özel sinemalara kadar son derece lüks bir şekilde tasarlanmış.

İÇERİSİNDE YOK YOK

Lüks sığınakların en küçükleri 20 metrekareden oluşuyor. Dört kişinin barınabilmesi için tasarlanan bu sığınakların bedeli ise 30 bin sterlin (615 bin TL) olarak açıklandı. Daha büyük ve lüks bir sığınak seçenekleri de mevcut. Buna göre, 50 ila 100 metrekare arasındaki sığınakların fiyatları ise 350 bin sterlini ( 7 milyon 160 bin TL) buluyor.

Sığınakların nükleer saldırılar, füze saldırıları ve salgın hastalıklardan korunmak için tasarlandığı belirtilirken, hava filtreleri ve su depoları da bulunan sığınaklar insanların 45 gün boyunca yaşayabileceği şekilde tasarlandı. Ayrıca standart sığınaklardan da 45 kat daha güvenli olduğu bildirildi.

20 metrekarelik sığınaklar

‘YARDIMA İHTİYAÇ VAR’

Polonya’da şu anda, nüfusun yüzde üçü olan ortalama 1,3 milyon insanı barındırabilecek yaklaşık 62 bin kamu sığınağı bulunuyor.

Bunların birçoğu ‘yetersiz’ olarak nitelendirirken, yalnızca küçük bir sayının gerçekten radyasyondan koruma sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu yılın başlarında, eski milletvekili mareşal Wanda Nowicka, olası bir nükleer saldırıyla ilgili. ‘Silezya’da görünüm dramatik. Sığınaklar kullanılamaz durumda. Yatırıma ihtiyaç var ama yasal bir düzenleme yok.’ ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Polonya başta olmak üzere nükleer felakete hazırlık için halka iyot tableti dağıtılmaya da devam ediyor.

Dün, Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı, yetkililerin kaç bomba sığınağının ‘kullanıma uygun’ olduğunu kontrol etmeye başlamasıyla ülkenin ‘en karanlık senaryoya’ hazırlandığını söyledi.

Bu arada, Polonya’nın 16 ilindeki yerel yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından kaynaklanan ‘nükleer bir acil durum’ durumunda potasyum iyot tabletleri tedarik etmek için çalıştıkları açıklandı.