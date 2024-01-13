Polis teşkilatına cinsiyetçilik cezası: 820 bin sterlin

40 yaşındaki kadın polis memuru, emniyet teşkilatına dava açtı. Mahkeme, yaşanan cinsiyetçi söylem ve hareketlere 820 bin sterlin ceza kesti

İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan Rebecca Kalam, emniyet teşkilatında kendisi için kullanılan cinsiyetçi söylem ve hareketlere dava açtı.

40 yaşındaki polis memuru Kalam, şınav çektiği sırada bir erkek memur tarafından ensesinden ayakla itildiğini ve erkek memurun kendisine “Göğüslerinin olması şınav çekemeyeceğin anlamına gelmez” dediğini iddia etti.

Kalam ayrıca, 2012 yılında katıldığı polis eğitim kursunda, ilk yardım yapılabilmesi için iç çamaşırına kadar soyulduğunu ve erkekler için tasarlanan vücut zırhına uyması için kompresyon sütyeni giymesinin söylendiğini öne sürdü.

15 yıl çalıştıktan sonra tıbbi gerekçelerle emekli olan 40 yaşındaki polis memuru Kalam’ın duruşması, Birmingham kentinde görüldü. Yargıç Christopher Camp, emniyet teşkilatının Kalam'a özel olarak çelik yelek siparişi vermeyerek cinsiyet ayrımcılığı yaptığına hükmetti.

Yargıç Camp, Kalam'ın beş aylık hamileyken bir fotoğraf çekimi için poz vermeye zorlandığının ve 250 erkek arasındaki 7 kadın memur arasına katılabilmesinin “poster kızı” olabilmesine bağlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

60 yaşında Başkomiser olarak emekli olacağı gerekçesiyle kazanç ve emeklilik kaybı için de tazminat ödenmesi gerektiğine de karar veren Yargıç Camp, Kalam’ın çalıştığı West Midlands Emniyet teşkilatının kendisine 820 bin sterlin ödemesi kararı verdi.



