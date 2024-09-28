Pokemon kartı, 12 milyon liraya satıldı

New York'taki Sotheby's müzayede evinde, dünyanın en nadir ve en çok aranan Pokemon kartlarından biri olan "Pokemon Illustrator" holografik kartı, 360 bin dolara (yaklaşık 12 milyon 300 bin lira) alıcı buldu

1990'ların ortalarında yayınlanan çizgi seri Pokémon, tüm dünyada bir fenomen haline geldi ve yıllar geçse de video oyunlarıyla, koleksiyonluk kartlarıyla hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle koleksiyonerlerin vazgeçilmez bir tutkusu olan Pokemon kartlarının en nadirlerinden biri 360 bin dolara alıcı buldu.

1998 Japon yapımı kart, ünlü Pokemon karakteri Pikachu'yu tasvir ediyor ve sadece 39 resmi kopyadan biri olarak biliniyor.

Kartın bu kadar değerli olmasının bir diğer sebebi ise, üç Pokemon kart oyunu kurucusundan biri olan Takumi Akabane'nin imzasını taşıyan tek kart olması.

Satıcı ve alıcı kimliği açıklanmadı.

Bu kartlar ilk olarak Japonya'da CoroCoro Comic dergisinin 1998'deki çizim yarışması kazananlarına ödül olarak verilmişti.

Daha önce, bir başka "Pokemon Illustrator" kartı 2021 yılında 5.275.000 dolara satılmış ve en pahalı Pokemon kartı olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmişti.