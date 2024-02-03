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Piyangoyu kazanan kadın, arabasını arkadaşına bir sterline sattı

İngiltere'de aylarca piyangodan bir milyon sterlin kazandığının farkına varamayan hastane çalışanı, zengin olduğunu fark edince arabasını en iyi arkadaşına bir sterline sattı

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Piyangoyu kazanan kadın, arabasını arkadaşına bir sterline sattı
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İngiltere’deLeicestershire’da yaşayan  56 yaşındaki Deborah Burgess, Ağustos ayında kronik anemi hastalığına yakalandıktan sonra hastanede kaldığı için milyoner olduğunun farkına varmadı.
Ekim ayında, bir e-postanın yönlendirmesiyle piyango biletlerini kontrol etti ve hayatını değiştirecek tutarı kazandığını fark etti.
Kazandıklarını anında savurmak yerine, kendine ikinci el bir araba satın aldı ve şu anki arabasını sadece bir sterline en yakın arkadaşı Louise Smith’e sattı.
“Yeni bir araba aldım. Yepyeni değil ama güzel bir araba. Arabamı satmayacaktım ama arkadaşım benden almak istedi. Doğru bedeli ödemek istedi ama kazandığım için onu ona sadece bir pounda sattım. Böyle bir şeyi yapabilmek harika bir duygu” dedi.
Deborah Burgess, Ağustos 2023’te loto bileti satın aldı ve 19 Ağustos’taki çekilişi kazandı, ancak hastanede kaldığı için e-postalarını kontrol etme fırsatı bulamadı.
 
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