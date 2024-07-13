Piyangodan 1,4 milyar TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı

İngiltere’deki Milli Piyango çekilişinde bir kişi, yaklaşık 1,4 milyar TL’lik (33 milyon sterlin) EuroMillions ikramiyesini kazandı

İngiltere'den satın alınan tek bir bilet, beş ana numaranın yanı sıra iki Şanslı Yıldızlar'ı da tutturarak 1, 381 milyon TL (33.078.306,60 £) kazandı.

Kazandıran numaralar 11, 13, 29, 31 ve 47 olurken Şanslı Yıldızlar ise 01 ve 11 oldu.

Milli Piyango İdaresi'nin kıdemli kazananlar danışmanı Andy Carter, şanslı kazanan için bunun "inanılmaz bir gece" olduğunu söyledi.

Carter, "33 milyon sterlinlik muhteşem EuroMillions ikramiyesini kazanan bekar bir İngiliz bilet sahibi için ne muhteşem bir gece. Aya başlamanın ne harika bir yolu..." şeklinde konuştu.

Herhangi bir Milli Piyango oyununu oynayan kişilerden, Milli Piyango tarafından finanse edilen projeler için her hafta 30 milyon sterlin gelir elde ediliyor.

Bu para, ülke çapındaki projelerin finansmanına yardımcı oluyor. Bugüne kadar Birleşik Krallık genelinde hem büyük hem de küçük projeleri destekleyen 690.000'den fazla projeye hibe verildi.

Yine İngiltere'den HPMD34450 referans numaralı bir diğer bilet ise Millionaire Maker oyununda 1 milyon sterlin kazandı.

