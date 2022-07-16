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Piercing hayatına mal oldu

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Andressa Souza isimli genç bir kadın, beyninin %37’sini kaplayan ölümcül bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Sebep olarak dudağına taktırdığı piercing gösterildi

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Piercing hayatına mal oldu

 
20 yaşındaki bir kadın, dudağına 9 Sterlinlik bir piercing taktırdıktan sonra enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Andressa Souza isimli genç bir kadın, beyninin %37’sini kaplayan ölümcül bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Sebep olarak dudağına taktırdığı piercing gösterildi. Souza, Brezilya’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yirmi dört gün geçirmesinin ardından vefat etti. Doktorlar, ağzına yeni bir piercing taktırdıktan sonra beyin enfeksiyonu geçirdiğini tespit etti.
YOĞUN BAKIMDA KALDI AMA İŞE YARAMADI
Star’da yer alan habere göre piercing takıldıktan kısa süre sonra dudak iltihaplandı, şişti ve şiddetli baş ağrıları ile ateş geliştirmeye başladı. Souza’nın annesi, “Ağzının çok şişmiş olduğunu gördük, hareket ettirmenin bir yolu yoktu. O kadar şişmişti ki, piercingi çıkarmanın bir yolu yoktu. Enfeksiyon kan dolaşımına girdi ve oradan beynine yerleşti.”


 
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