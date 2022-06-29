Pedofili milyarderin suç ortağı Ghislaine Maxwell'in cezası belli oldu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in seks ticareti davasında karara varıldı. Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezası aldı

ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in uzun süredir devam eden davası bugün son buldu.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'le ortak olduğu bilinen ve FBI tarafından tutuklanan Ghislaine Maxwell, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargı önüne çıktı. Federal mahkemeye çıkarılan Maxwell, "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EPSTEIN TUTUKLANMIŞTI

2019 yılında hayatını kaybeden Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

HAYATINA SON VERDİ

Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunan Epstein'in ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu ve hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği öğrenildi.

HÜCRESİNDE YALNIZ BIRAKILDI

Epstein’in yaşamına son verdiği gün, gardiyanlardan yıllar önce hayatını kaybeden annesini aramak içi izin istediği belirtildi. Epstein’in annesi yerine kız arkadaşını aradığı, o gün kontrol edilmeden hücresinde yalnız kalmasına izin verildiği aktarıldı.

TRUMP DA SUÇLAMALARIN ODAĞINDA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a ait Lolita Ekspres özel uçağıyla 7 kez seyahat ettiğini gösteren belgeler yayınlanmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan, şu an 30’lu yaşlarda olan ve ismi açıklanmayan kadın tanık, 14 yaşındayken Epstein’in kendisini Donald Trump’ın Florida’daki malikanesine götürdüğünü öne sürmüştü. Epstein’in kendisini “Nasıl? İyi parça değil mi” deyip gülerek Trump’a gösterdiğini iddia eden tanık, Trump’ın kendisinin reşit olup olmadığını bilmediğini düşündüğünü söylemişti.