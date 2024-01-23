Pazar yerinde katliam

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te, bir pazar alanına saldırı oldu. 27 kişi öldü, 20'dan fazla kişi de yaralandı. Rus ve Ukraynalı taraflar birbirini sorumlu tuttu

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yapılan saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Rus ve Ukraynalı taraflar birbirini sorumlu tuttu. Rusya yanlısı Donetsk lideri Denis Pushilin, olayı "korkunç" olarak niteledi.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'teki pazar yerine düzenlenen saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Olay yerinde incelemelerin yapıldığını kaydeden Puşilin, "Saldırıda 27 kişinin öldüğüne dair bilgi doğrulandı, en az 20 kişi yaralandı. Bunların arasında durumu orta seviyede olan 2 çocuk bulunuyor. Ağır yaralı olanlar da var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Donetsk'in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de saldırının "korkunç" olduğunu belirterek "Ukrayna ordusu, cephedeki başarısızlıklarından dolayı savunmasız Donetsk sakinlerinden intikam almaya karar verdi. Bu, şehrin tarihinde başka bir kara gün." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı terörist bir eylem olarak tanımladı. Bombalamanın Batı'nın verdiği silahlarla yapıldığı aktarıldı.

Saldırının yapıldığı silah türüne dair bilgi verilmedi.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

"RUS TOPRAKLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus topraklarındaki unsurlara, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Smolensk bölgesinde 4, Tula bölgesinde de 1 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna ordusu ise bölgede herhangi bir operasyon düzenlenmediğini duyurdu.

Saldırıdan Rusya sorumlu tutuldu. Yapılan açıklamada "Donetsk Ukrayna'dır. Rusya'dan ölen Ukraynalıların hesabı sorulacak." denildi.

BM SALDIRIYI KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Sözcülüğünden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırının 27 kişinin ölmesi, 20 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandığı anımsatıldı.

Guterres'in sivil ve sivil altyapılara yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, buna Donetsk'e yönelik saldırının da dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği, kabul edilemez olduğu ve hemen sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

