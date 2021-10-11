Paul McCartney yıllar sonra The Beatles gerçeğini açıkladı

Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'la ilgili çarpıcı bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Grubun üyelerinden Paul McCartney, sanılanın aksine dağılmaya sebep olanın kendisi değil John Lennon olduğunu söyledi.

Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, BBC Radio 4’teki ‘This Cultural Life’ programı için verdiği röportajda müzik dünyasının gündemine oturan açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde tamamı yayınlanacak röportajın tanıtımı sonrası İngiliz basını McCartney’nin sözlerini manşetlerine taşıdı. Röportajla birlikte McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr’dan oluşan grubun 1970 yılında dağılmasının üstündeki sır perdesi kalktı.

‘YOLCULUĞUMUZ DAHA UZUN SÜRERDİ’

79 yaşındaki McCartney, o dönem sanılanın aksine grubun dağılmasının sorumlusunun kendisi değil John Lennon olduğunu söyledi. Söz konusu yılları hayatının en zor dönemi olarak niteleyen McCartney, “Ayrılığın fitilini ateşleyen ben değildim. Bunu yapan bizim Johnny idi” dedi.

Paul McCartney.

Grubun beraber müzik yapmaya devam etmesini istediğini belirten McCartney, “Bu benim grubum, işim ve hayatımdı. O yüzden devam etmesini istedim. Eğer John ayrılmak istemeseydi müzik yolculuğumuz daha uzun sürebilirdi. İyi işler çıkarmaya devam ediyorduk” ifadelerini kullandı.