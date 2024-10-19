Patronun selam vermediği çalışan dava açtı, tazminat kazandı

İngiltere'de 'ne dertler var' diyeceğiniz türden bir olay yaşandı. Nadine Hanson, patronunun kendisine 3 kez selam vermemesini sebep göstererek istihdam mahkemesine başvurdu

İngiltere’de bir ofis çalışanı, patronunun kendisine defalarca kez selam vermeyi reddetmesi üzerine tazminat almaya hazırlanıyor.

İstihdam mahkemesine sunulan ifadelere göre, işe alım müdürü Nadine Hanson, patronu Andrew Gilchrist'i defalarca kez selamladı ancak patronu her seferinde onu kasıtlı olarak görmezden geldi.

62 yaşındaki Gilchrist, Hanson'ın işe geç kaldığını düşündüğü için ona kızdığını söyledi. Patronunun davranışı Hanson'ın davasını kazanmasına yol açtı ve Yargıç Sarah Davies, Gilchrist'ın davranışının “mantıksız ve insanlıktan uzak” olduğu sonucuna vardı.

İşi yeni devralmış olan Gilchrist'in, bu davranışı bölge operasyon müdürü Hanson'ı ayrılmaya zorlamak için kasıtlı olarak uyguladığı ifade edildi.

Gilchrist’in “Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm” demesi üzerine Hanson'ın, “Şirket için 20 yıl çalıştıktan sonra, ayrılmamın tek yolu beni işten çıkarmanızdır” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Gilchrist, konuşmalarının ardından 1 saat içinde aynı poziasyonda çalışan diğer iki çalışanına maaş zammı verdi.

Olaydan sonra Hanson, kendisine değer verilmediğinin hissettirildiğini ve durumun uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu söyleyerek 8 haftalık rapor aldı ve 8 hafta boyunca anksiyete nedeniyle izinli sayıldı.

Gilchrist mahkemede, Hanson'a inanmadığı için hastalık süresi boyunca maaşını ödemeyi reddettiğini kabul etti.

Hanson, haksız işten çıkarılma ve maaşından izinsiz kesinti yapıldığı iddialarıyla davayı kazandı.

Tazminatın ise daha sonraki bir tarihte belirleneceğine karar verildi.