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Paris’te silahlı saldırı

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Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi

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Paris’te silahlı saldırı
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Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı. Bölgenin yerel belediye başkanı da saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde olduğunu doğruladı.
Paris’in 10. bölgesindeki küçük dükkanlar ve kafelerin bulunduğu bir cadde olan Rue d’Enghien’deki silahlı saldırı panik yarattı.
Le Parisien’in haberine göre, silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Polisin olay yerinde 69 yaşındaki silahlı bir Fransa vatandaşını gözaltına aldığı açıklandı.
Fransa’nın resmi demir yolu şirketi SNCF’ten emekli bir Fransız vatandaşı olan saldırganın bir yıl önce de bir göçmen merkezine kılıçla saldırarak 2 kişiyi yaraladığı, 2 kez de cinayete teşebbüs ettiği kaydedildi.
Paris Savcısı Laure Beccuau, saldırının olası ırkçı boyutlarının araştırıldığını söyledi.
Paris polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaparak operasyonun sürdüğünü bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamadaysa operasyonun sona erdiği duyuruldu.
Bir görgü tanığı, 7-8 el silah sesi duyulduğunu ve sokakta büyük kargaşa yaşandığını söyledi.
SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ
Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.
Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.
 
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