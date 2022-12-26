Paris karıştı

Irkçı bir Fransız’ın, PKK’lılara yakın derneğe gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan sonra Paris’ten alevler yükseliyor. Terör örgütü yandaşları, arabaları yaktı, polislere saldırdı ve Fransa’nın başkentini savaş alanına çevirdi

Yıllardır PKK'yı besleyen Fransa, şimdi ırkçı saldırıyı bahane eden terör örgütünün şiddetiyle sarsılmaya başladı.Irkçı bir Fransız olan 69 yaşındaki William M.‘nin, PKK sempatizanlarına ait bir lokale geçtiğimiz Cuma günü silahla saldırıda bulunup üç kişiyi öldürmesinden sonra, olaylar tırmandı.Cuma günkü saldırının ardından eylemlere başlayan PKK'lılar önceki gün ve dün Paris'te şiddete başvurdu.Terör örgütünün sembollerini taşıyan PKK yandaşları, sokaklarda barikatlar kurdu, polise maytaplarla saldırdı, arabaları devirdi sonra da ateşe verdi.Çok sayıda otomobilde ağır hasar görürken çöp konteynerleri de ateşe verildi.Paris'teki gösteride çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da adeta ortalığı savaş alanına çeviren PKK yanlısı saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip ederken, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.Polis eylemcilere göz yaşartıcı spreyle müdahale etti.Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.Yakalanan ırkçı saldırganın ise lokale bilinçli olarak girdiği ve hedef gözetmeksizin ateş ettiği açıklandı. Yakalandığında, “Kaç kişiyi öldürdüm“ diyen saldırganın ırkçı saikle hareket ettiği belirtiliyor. Savcılık da soruşturmaya “ırkçılığı” ekledi.“William M.” olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan kısa süre sonra yakalanmış ve resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.Öte yandan Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Cumhuriyet Meydan'ında toplanan PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.Nunez, şiddet olayları sırasında çok sayıda aracın ve 15 vitrinin tahrip edildiğini, bölgeye yanan eşyaları söndürmek üzere itfaiyecilerin geldiğini aktardı.Şiddet olayları nedeniyle 11 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.