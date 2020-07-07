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Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday

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Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday

Rap şarkıcısı Kanye West'in ardından Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Hilton'un sosyal medyadaki açıklamasını ciddiye alanlar da oldu, şaka olduğunu düşünenler de. Sosyetik DJ'in "Amerika'yı yeniden seksi yap", "Oval Ofis'i Kalp Şeklinde Ofis yapacağım" gibi mesajları ile 'Pembe Saray' paylaşımları espri konusu oldu.

Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West’in ardından Hilton otellerinin varisi, sosyetik DJ Paris Hilton da ABD Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Tıpkı West’in adaylık açıklaması gibi Hilton’un da adaylık konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılamadı. Ancak Hilton'un paylaşımları sosyal medyada alay konusu oldu.

PEMBE SARAY

Paris Hilton “Başkanlık için Paris” şeklinde attığı tweet serisinde Donald Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yap” sloganına atıfta bulunarak “Amerika’yı yeniden seksi yap” sloganıyla paylaşım yaptı. Beyaz Saray’ı pembeye çevirdiği görülen Hilton’un paylaşımının altına ‘Pembe Saray’ yorumları yapıldı.

Hilton bir başka paylaşımında, fotoğrafının Oval Ofis masasına iliştirilmiş halini yayınlayarak, “Oval Ofis’i Kalp Şeklinde Ofis’e mi çevirmeliyim?” diye sordu.

Bir başka Oval Ofis’li paylaşımında Hilton, “Pek çok fikir alışverişinden sonra Oval Ofis’in yeniden dekore edilmeye ve kadın dokunuşuna ihtiyaç duyduğuna karar verdim” dedi. Hilton ayrıca başkan yardımcısı olarak da Rihanna’yı seçtiğini belirtti.

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