Paris, çöpe boğuldu

Fransa'da tartışmalı emeklilik yasasının senatodan geçmesine rağmen ülkedeki gerilim sona ermedi. İşçi sendikaları protesto çağrılarına devam ederken, çöp işçilerinin grevi nedeni ile başkent Paris çöp yığınları içinde kaldı. Paris belediyesi 5 bin 400 ton çöpün toplanmayı beklediğini itiraf etti

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini içeren ve ülke çapında büyük protestolara neden olan emeklilik reform paketi Fransız Senatosu'ndan geçti. Dün oylamaya sunulan paket Senatoda 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de gerekli çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylese de ülkede sular durulmuş değil. Oylamanın yapıldığı akşam tansiyon yeniden yükseldi.

Sokaklara dökülen eylemcilerin çöp kutularını yakması ve camları kırması sonucu güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı, 32 kişinin tutuklandığı açıklandı.

PARİS ÇÖP YIĞINLARI İÇİNDE KALDI

Fransız işçi sendikaları, hükümet ve parlamento üzerindeki baskıyı sürdürmek için ülke çapında Protesto çağrısında bulunurken bugün Fransa'nın farklı şehirlerinde gösteriler devam etti.

Öte yandan günlerdir grev yapan iş grupları arasında çöp işçilerinin de olması Fransa'nın başkenti Paris'i koca bir çöp yığını içinde bıraktı.

BAŞKENTTE 5 BİN 400 TON ÇÖP BEKLİYOR

Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda Paris'in simge yapılarının bile çöp yığınları arasında kaldığı görülürken Paris Belediyesi başkentin sokaklarında yaklaşık 5 bin 400 ton çöpün toplanmayı beklediğini açıkladı.

Belediye sözcüsü sorunun grevler nedeniyle çöp yakma tesislerinde meydana gelen tıkanıklıktan kaynaklandığını vurgularken, çöp kamyonları topladıkları atıkları koyacak bir yer bulmadığı için çalışamaz hale geldi.

SOKAKLAR ÇÖP KOKUYOR, MACRON GERİ ADIM ATMIYOR

Dünya çapındaki turistler için popüler bir destinasyon olan PARİS sokaklarındaki çöp bidonları tıka basa dolu, sosyal medyada yapılan yorumlarda insanlar sokakların çöp koktuğunu belirtiyor.

Devam eden protestolar ve Paris sokaklarının içler acısı hali nedeni ile gözlerin çevrildiği Fransa Cumhurbaşkanı

Emmanuel Macron, sendikaların kendisiyle görüşme talebini reddetti.

Dış basında yer alan haberlerde hükümetin geri adım atmaya niyeti olmadığı belirtilerek "Ne protestolar ne de çöp yığınları Fransız emeklilik yasasını durduramadı" başlığı kullanıldı.

TARTIŞMALI PAKET NEYİ İÇERİYOR?

Tartışmalı yasaya göre Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.

Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan Emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

