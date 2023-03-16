Paris açık hava çöplüğüne döndü

Fransa'da emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı öngören reforma ilişkin grevler sürüyor. Ülke çapında birçok sektörde grev yapıldı, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı. Temizlik işçilerinin günlerdir devam eden grevi nedeniyle Paris sokaklarında 7 bin tondan fazla çöp atıl kaldı



Ülkede emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı öngören reforma ilişkin yasa tasarısı yerel saatle 09.00’da Fransız Senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülmeye başlanırken Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın katılımıyla bu reforma karşı 8’inci büyük grev yapıldı.

Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte enerji, ulaşım, rafineri ve temizlik dahil farklı sektörlerin çalışanları greve gitti.

Ülke genelinde başkentin yanı sıra Lille, Marsilya gibi kentlerde de protestoların beklendiği grevler kapsamında, bölgesel istihbarat verilerine göre 50 bin ila 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 850 bin kişi, 230 farklı noktada gösterilere katıldı.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) hafta başında hava yolu şirketlerine, kontrolörlerin grevi nedeniyle Paris Orly Havalimanı’ndaki dünkü uçuşlarının yüzde 20’sini iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi dün kapalı oldu.

Öte yandan reforma karşı temizlik işçilerinin günlerdir devam eden grevi nedeniyle başkent Paris’in sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Paris Belediyesi, başkent sokaklarında 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini açıkladı.

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune “Paris dev bir açık hava çöplüğüne dönüştü” ifadesini kullandı.

Bu durumdan, Belediye Başkanı Hidalgo’nun sorumlu olduğunu savunan Beaune, “Grevde olan Anne Hidolgo’dur. Hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Oluşan çöp yığınları nedeniyle yayılan koku ve artan farelerin, kamu sağlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Beaune, çağrılara rağmen Belediye Başkanı Hidalgo’nun tepki vermemesinden yakındı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen kitlesel grevlerin 8’incisi dün yapılırken, ülke genelinde 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.Ülkede emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı öngören reforma ilişkin yasa tasarısı yerel saatle 09.00’da Fransız Senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülmeye başlanırken Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın katılımıyla bu reforma karşı 8’inci büyük grev yapıldı.Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte enerji, ulaşım, rafineri ve temizlik dahil farklı sektörlerin çalışanları greve gitti.Ülke genelinde başkentin yanı sıra Lille, Marsilya gibi kentlerde de protestoların beklendiği grevler kapsamında, bölgesel istihbarat verilerine göre 50 bin ila 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 850 bin kişi, 230 farklı noktada gösterilere katıldı.Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) hafta başında hava yolu şirketlerine, kontrolörlerin grevi nedeniyle Paris Orly Havalimanı’ndaki dünkü uçuşlarının yüzde 20’sini iptal etme çağrısında bulunmuştu.Öte yandan grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi dün kapalı oldu.Öte yandan reforma karşı temizlik işçilerinin günlerdir devam eden grevi nedeniyle başkent Paris’in sokaklarında çöp yığınları oluştu.Paris Belediyesi, başkent sokaklarında 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini açıkladı.Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune “Paris dev bir açık hava çöplüğüne dönüştü” ifadesini kullandı.Bu durumdan, Belediye Başkanı Hidalgo’nun sorumlu olduğunu savunan Beaune, “Grevde olan Anne Hidolgo’dur. Hiçbir şey yapmıyor” dedi.Oluşan çöp yığınları nedeniyle yayılan koku ve artan farelerin, kamu sağlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Beaune, çağrılara rağmen Belediye Başkanı Hidalgo’nun tepki vermemesinden yakındı.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak’tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.