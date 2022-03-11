Paralı asker pazarı

Bazı özel şirketler, Ukrayna'da savaşacak gönüllüler için günlük 2 bin dolara kadar ödeme yapıyor



Ukrayna’daki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, bazı özel askeri kuruluşlar Ukrayna’ya gelmek isteyenlere çılgınca teklifler sunmaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre özel askeri ve güvenlik endüstrisinde çalışanlara hizmet veren Silent Professionals “Aileleri giderek daha şiddetli bir çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolara varan bir meblağ, artı bonus ile Ukrayna’ya gitmeye istekli kişiler arıyoruz” diye iş ilanı yayınlandı.

Ancak, çoğu savaşma ve öldürme yeteneğine sahip eski askerlerin Ukrayna’ya gitmesinin, savaşın ortasında bol hatalara ve kargaşaya sebep olabileceği belirtiliyor. Amerikalı yazar ve özel askeri şirket uzmanı Robert Young Pelton “Bazı kişiler aileleriyle Ukrayna’dan çıkarılması için 30 bin ila 6 milyon dolar para harcamayı göze alıyor” diyor.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, işgale karşı savaşmak için gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu.

