Para için altı yıl boyunca annesinin cesediyle yaşadı

İtalya'da bir adam, ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için altı yıl boyunca mumyalanmış cesediyle yaşadı

İtalya’da yaşanan korkunç olay yıllar sonra ortaya çıktı. Bir adam, ölmüş annesinin emekli maaşını alabilmek için cesediyle altı yıl boyunca yaşamış.

Olayın ortaya çıkmasında ise pandemi etkili oluyor.

Helga Maria Hengbarth isimli emekli kadının korona virüsü pandemisi dahil sağlık sigortası kartından uzun süredir herhangi bir talepte bulunmaması dikkat çekti. Kadının ölmüş olabileceği şüphesi üzerine polisin, kadının oğlunun evine baskın düzenlemesiyle de korkunç gerçek ortaya çıktı.

İtalya’nın Veneto bölgesinde yaşayan anne – oğulun komşuları da kadının anavatanı Almanya’ya döndüğünü sanıyorlardı. Oysa kadının cesedi altı yıldır dairede bekliyordu.

25 Mayıs’ta itfaiye ve polis tarafından daireye yapılan baskında kadının mumyalanmış cesedi bulundu. Cesedi, bir ceset torbasına sarılmış ve kapatılmış bir şekilde yatağın üzerinde duruyordu.

Kadının ölümünü bildirmeyen oğlu bu sayede annesinin emekli maaşını almaya devam etmiş. İsmi açıklanmayan adam, baskın sırasında evde değildi, ancak daha sonra polise teslim oldu.

Savcı Bruno Bruni ve Alberto Sergi, kadının nasıl ve ne zaman öldüğünü anlamak için ceset üzerinde otopsi yapılmasını emretti.

