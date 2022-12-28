banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
40 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
39 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
24 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
14 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
23 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
33 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
50 0
banner878

Para dolu bavulları böyle taşımışlar

Avrupa Parlamentosu'nu sarsan "Katar'dan rüşvet" skandalı giderek büyüyor. İtalyan medyası Brüksel'deki bir otelde çekilen fotoğrafları yayınlayarak bazı üst düzey isimlerin içi para dolu bavulları taşıdığı anları gözler önüne serdi

banner825
Para dolu bavulları böyle taşımışlar
Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcılarından Eva Kaili’nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin Katar’dan rüşvet alarak lobicilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor.
Avrupa medyasında “Katargate” olarak bilinen skandalda yeni bilgilere ulaşılıyor. İtalya’nın çok okunan gazetelerinden La Repubblica, Antonio Panzeri ve Kaili’nin partneri olan Francesoco Giorgi’nin ellerinde bavullar dolusu parayı taşırken çekilmiş görüntülerini paylaştı.
İtalyan medyası, Brüksel’deki Steigenberger Hotel’de çekilmiş kamera görüntülerini paylaşırken iki adamın içi para dolu bavulları taşıdığını aktardı.
10 Ekim’de Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Samih Al Marri ile bir görüşmeden sonra çekildiği açıklanan fotoğrafların, 2022 Dünya Kupası’nın başlamasından 5 hafta önce çekildiği belirtildi.
Görüntülerde Giorgi’nin yanında Yunan siyasetçi Kaili’nin 20 aylık çocuğunun da bebek arabasında olduğu görülüyor. Brüksel’in en lüks oteli olarak bilinen otelde Katar delegesi ile Pancheri’nin görüştüğünü ve Giorgi’yle birlikte boş bavullarla mekana girdikleri aktarıldı. Belçika savcılığı ikilinin ellerindeki bavulların ise daha sonra para dolu bir şekilde dışarı çıkarıldığını da aktardı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.