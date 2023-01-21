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Papaz, ölüyü diriltme gösterisi yaptı

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Alph Lukau isimli bir papazın ölen bir adamı dirilttiğini iddia ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

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Papaz, ölüyü diriltme gösterisi yaptı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir papaz "ölüyü diriltme" gösterisi yaparak mucize gerçekleştirdiğini iddia etti. Alleluia Bakanlıklarının Uluslararası papazı Alph Lukau'nun ölü olduğu varsayılan bir adamı "canlandırdığı" videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Görüntüler Lukau’nın beyaz bir elbise giyen ve bir tabutun içinde yatan bir cesedin üzerine ellerini koymasıyla başlayan görüntülerde, papaz cesede konduğunda ölü olduğu iddia edilen adam bir anda ayaklandı. Ölen adamın dirilmesini papazın çevresinde bulunanlar büyük bir coşkuyla karşıladı.
Sosyal medya kullanıcılarının ti’ye aldığı görüntüler kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Alleluia kilisesi yerel basına "bu bir diriliş mucizesi değildi" diyerek görüntülere tepki gösterdi.
Aynı şekilde cenaze töreninin yapılması için anlaşma imzalanan şirket yaptığı açıklamada, “Kendimizi sözde dirilişten uzaklaştırmak istiyoruz. Kesinlikle bir alakamızın bulunmadığını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
 
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