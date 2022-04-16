Papa, ayak yıkayıp öptü

Katoliklerin ruhani lideri Papa, İtalya'daki hapishane ziyaretinde bazı mahkumlarım ayaklarını yıkadı ve öptü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki bir hapishaneyi ziyaret etti. Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü.Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkadı, sonra da öptü.Vatikan'ın paylaştığı görüntülerde, Papa'nın sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını suyla yıkayıp, havluyla kuruladığı görüldü.Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü.85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz." dedi. Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur." ifadelerini kullandı.