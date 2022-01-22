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Pakistanlı pilot, ‘Mesaim bitti’ diyerek yarı yolda acil iniş yaptı

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Pakistan’da bir pilot, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Riyad-İslamabad uçuşunun ortasında, Dammam’da acil iniş yaptı. Pilot “Mesaim bitti” derken, yolcular olayı protesto etti

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Pakistanlı pilot, ‘Mesaim bitti’ diyerek yarı yolda acil iniş yaptı
Pakistan’ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağının bir pilotu, mesai saati bitince uçağı yarı yolda acil iniş yaptırarak uçuşu tamamlamayı reddetti. Pilotun gerekçesi ise, mesai saatlerinin sona ermiş olması.
Samaa TV’nin haberine göre geçen pazar günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad’a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam’da havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti.
Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı. PIA sözcüsü, “Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı’na 23:00’da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak” açıklaması yaptı.
 
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