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Pakistanlı doktor baba 60. çocuğunu kucağına aldı: 3 karısı var

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Pakistan'da yaşayan bir doktor 60. çocuğunu kucağına aldı. Toplamda üç karısı olan Mohammad Khilji dördüncü eşi almak istiyor. Evinde hasta muayene ederek para kazanan doktor ülkede artan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

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Pakistanlı doktor baba 60. çocuğunu kucağına aldı: 3 karısı var

 genelinde  sayısı düşüş gösterse de 'ın Ketta kentinde yaşayan bir doktor tek başına ortalamayı yükseltiyor. 

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji (50) adındaki doktor kısa süre önce 60. çocuğunu kucağına aldı. 

Toplamda üç karısı olan adam hem daha fazla eş hem daha fazla çocuk istiyor. 

Dördüncü  için çevresine başvuran doktor, "Bütün arkadaşlarımdan yardım istedim" dedi. Rekora koşan adam oğluna Haji Khushhal Khan adını verdi. 

Tüm ailesini aynı çatı altında görmekten mutluluk duyacağını belirten doktor Khilji, daha fazla kız çocuğu istediğini söyledi. 

Yerel basında yer alan haberlere göre doktorun üç karısı da daha fazla çocuk doğurmak istiyor.

Pakistanlı doktor baba 60. çocuğunu kucağına aldı: 3 karısı var - 1

Ülkede artan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen 60 çocuklu baba, "Şeker, yağ ve ekmek dahil her şeyin fiyatı arttı" diye konuştu. 

Ailesiyle gezmekten keyif alan doktor, sayı çokluğu nedeniyle istediği gibi seyahat edemediğini belirtti. 

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, "Devlet bana bir otobüs verirse tüm çocuklarımı Pakistan'da kolayca gezdirebilirim" dedi.

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