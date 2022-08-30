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Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı

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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi

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Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı
 

Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı

 

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136’ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 2

Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 3

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 4

SEL MAĞDURLARINI TAŞIYAN BOT ALABORA OLDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 5

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136’ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 6

TÜRKİYE'DEN YARDIM MALZEMELERİ TAŞIYAN BEŞİNCİ UÇAK HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın da Pakistan'a hareket ettiği bildirildi.

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadeleri kullanıldı.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 7

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.


Pakistan'da muson yağmurları: Ölenlerin sayısı 1136’ya çıktı - 8
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