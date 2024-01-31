Pakistan'da İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezası aldı

Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu.

Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.

İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10’ar yıl hapis cezası almıştı.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu kaydediliyor.

- İmran Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.