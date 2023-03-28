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Pakistan'da "bedava un" izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'da "bedava un" izdihamında 7 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde federal hükümetin sınırlı sayıda ücretsiz un dağıtılacağını açıklaması kargaşaya yol açtı.

Pencap’ın Multan, Muzaffergarh ve Faysalabad şehirlerinde izdihamlar sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Çarsadda kentlerinde de 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde çok sayıda kişinin un kamyonlarının üzerlerine çıktığı ve unları almaya çalıştığı, hareket halindeki kamyonlara tırmananların unları yollara attığı görüldü.

Twitter'da unların dağıtımında gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete ve polise tepki gösterildi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda da 1 kişi ölmüştü.

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