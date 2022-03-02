Özgürlük Meydanı harabeye döndü

Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu, en az 10 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde yedinci güne girildi. Ağır kayıplar veren Putin'in birlikleri başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor. Direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev'e ilerleyen Rus askerlerini durdurmaya çalışıyor.BM Mülteci Ajansı, Ukrayna'da 136'sı sivil, 13'ü çocuk olmak üzere 536 kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya'nın saldırılarında 26'sı çocuk 400 sivil yaralandı.Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu, en az 10 kişi öldü.Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün sabah düzenlediği füze saldırısında Harkov valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.Harkov Bölgesi başkanı Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, Rus füze saldırılarının yerleşim alanları ve şehir yönetim binası da dahil olmak üzere şehrin merkezini vurduğunu söyledi. Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi.Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki ateşkes görüşmesini ardından Kiev ve çevresinde yine siren sesleri yankılandı. Kiev’in doğusundaki Brovary kenti gece Rus saldırısının hedefi oldu ve askeri radar iletişim merkezi bombalandı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da 1146 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.Ayrıca, Ukrayna'ya ait 6 askeri konvoyun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, "311 tank ve çeşitli askeri teçhizat, 42 uçak ile helikopter, 51 çok namlulu roketatar, 141 topçu ve 263 özel askeri teçhizat imha edildi." dedi.110 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade eden Konaşenkov, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Zaporojye Nükleer Santrali etrafındaki alanın Rus askerleri tarafından tamamıyla kontrol altında olduğunu ileri sürdü.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da “Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarını bastırmak için, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vurulacak" dedi.