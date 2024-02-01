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Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Avustralya polisi, dün oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, “Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan” dedi.

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Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı
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Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 1

Avustralya Polisi, Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.

Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 2

Polis yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı. Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan” ifadelerini kullandı.


Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 3

Paylaşılan görüntülerde, Polis’in Ethan’a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.


Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 4
Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 5
Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı - 6
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