Otoparkta toplu mezar korkusu

İspanya'yı etkisi altına alan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi. İspanyol basını en az 2 bin kişinin kayıp olduğunu öne sürüyor. İspanyol kraliyet ailesi ve Başbakan Sanchez, Valensiya'yı ziyaret etti. Öfkeli halk, Kral'a çamur fırlattı ve sövdü. Halktan gelen tepkilerin ardından siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı
Valensiya yakınlarındaki Alışveriş Merkezi'nde de endişe verici görüntüler kaydedildi. AVM'nin su basan yeraltı otoparkında yüzlerce insanın bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ise su boşaltıldığında ortaya çıkacak manzaradan endişeli
Güney Avrupa ülkesi İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor. İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu.
Valensiya'da son 28 yılın en yoğun yağışı görüldü. Bölge sakinleri yağışa hazırlıksız yakalanarak binaların bodrum ve alt katlarında mahsur kaldı.
5 BİN ASKER GÖREVDE
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halihazırda karada bulunan en az 2 bin askere ek olarak sel bölgesine toplam 5 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu.
Askerlerin yanı sıra helikopterlerin transferini gerçekleştirecek bir İspanyol donanma gemisi de görevlendirilecek.
Başbakan Sanchez, "Bu askeri konuşlandırma, ülkemiz içerisinde şimdiye kadar yapılmış en büyük güvenlik güçleri ve silahlı kuvvet birimleri konuşlandırması." ifadelerini kullandı.
VALENSİYA'DA TOPLU MEZAR ENDİŞESİ
Hala bir kişinin kayıp olduğu felaket sonrası arama kurtarma ekipleri, hayatta kalanları bulma ve cesetleri kurtarma umuduyla yeraltı otoparklarını ve tünelleri taramaya devam ediyor.
Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.
İngiliz The Sun'ın haberine göre bir görgü tanığı, "Arabamı yer altı otoparkından çıkarabilecek kadar şanslıydım çünkü bize tahliye etmemizi söylediler. Dışarı çıktığımda otoparkta insanlar ve 30'a yakın araba vardı. Suyu boşalttıklarında ne bulacaklarını düşünmek beni korkutuyor." diye konuştu.
YÜZLERCE İNSAN MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR
Alışveriş merkezindeki çalışanlar, sel felaketinin yaşandığı gün, kırmızı alarm nedeniyle merkezde normalden daha az insan olduğunu söyledi.
Ama yine de sular altında mahsur kalan insan sayısının yüzlerce olduğunu tahmin ediyorlar.
HALK İSPANYA KRALI'NA TEPKİLİ
İspanyol Kralı Felipe VI ve Kraliçe Letizia eşi benzeri görülmemiş sel felaketinin yaşandığı Valensiya bölgesinindeki selden ciddi şekilde etkilenen Paiporta kasabasını ziyaret etti. İspanyol sel felaketi mağdurları, Kral'ı görünce öfkelerini yenik düştüler.
Görüntülerde öfkeli bir kalabalığın krala “katil” ve “utan” diye bağırdığı duyuluyor. 200'den fazla kişinin öldüğü sel felaketinin mağdurları, Kral'a "bu felaketin neden önlenmediğini" sordu. Bazı protestocular, Kral'a çamur fırlattı.
Kraliyet ailesi ve siyasetçiler halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
ZOR ANLAR YAŞANDI
Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.
KATİLLER DİYE BAĞIRDILAR
Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.
Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR
İspanyol basınına göre kayıp olarak bildirilen bin 900 kişinin yanı sıra daha fazla ceset bulunmasıyla birlikte toplam ölü sayısı çok daha fazla artacak.
10 DAKİKADA 42 LİTRE YAĞIŞ
Uzmanlar, Valensiya'nın bir kasabasında sadece 10 dakikada metrekareye yaklaşık 42 litre yağmur düştüğünü belirtti. Bu da tam 4,7 santimetre suya denk geliyor.
BİN 900 KAYIP BİLDİRİLDİ
El Diario'nun haberine göre, yerel halkın kayıp yakınlarını arayıp kayıt altına alabilmesi için bir telefon hattı oluşturuldu ve halihazırda bin 900 kayıp bildirildi.
CENAZELER TESPİT EDİLEMİYOR
Yetkililer şimdi de cenazeleri teşhis etmek için zorlu bir süreçten geçiyorlar.
100 kişilik adli tıp uzmanından oluşan ekip şu ana kadar yalnızca 17 tane cenazenin kimliğini çözebildi.
Arama ve kurtarma ekipleri, sel felaketi nedeniyle işten dönen çok sayıda kişinin araçları içinde boğulduğu tahmin ediyor.