Osmanlı hanedanının kızının başı, komşularıyla dertte

İngiliz şarkıcı Adele'in de bir süre yaşadığı lüks malikanenin sahipleri komşularıyla mahkemelik oldu... Ev sahipleri Nicholas ve Ayşe Sutton çifti, Adele'in "bu ev perili" demesi üzerine evi satamadıklarını söylerken, Ayşe Sutton'ın kızlık soyadının Osmanoğlu olduğu ve Osmanlı hanedanlığından geldiği öğrenildi

İngiltere'de gündem ünlü şarkıcı Adele'in eski ev sahipleri olan Nicholas ve Ayşe Sutton çifti ile komşuları arasındaki anlaşmazlık oldu...

Osmanlı hanedanlığına mensup olan ve kızlık soyadı Osmanoğlu olan Ayşe ve eşinin sahibi olduğu lüks malikane Sussex'te kriz yarattı.

2003 yılından beri Sutton çiftinin sahibi olduğu lüks malikane tarihi eser statüsünde olmasına rağmen satılamadığı için 13 farklı ev yapılmasına onay çıkması için başvuruda bulunuldu. Çiftin bu planının arkasında ise Suttonların eski kiracısı Adele yatıyor.

Bir dönem malikanede yaşayan Adele, geçmişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada malikanenin perili olduğunu iddia etmiş ve bu söz gündem olmuştu. Adele, 2012'de 6 ay için kiraladığı malikane için, "Bu ev beni ürkütüyor" demişti.

Milyonlarca pound değerindeki evin bu dedikodu yüzünden satılamadığını söyleyen Sutton çifti, para kazanmak için evi bölerek 13 ayrı ev yapmayı planladığını açıkladı. Sutton çifti, 13 yıldır satışta olan evin fiyatının birçok kez azaltıldığını söylese de Adele'in açıklamalarını işaret etti.

Fakat Sutton çiftinin komşuları bu hamleye tepki gösterdi. Bölge sakinleri, "Böyle bir adım atmak ve çok sayıda ev yapmak bölgenin doğal güzelliğini bozar. Ayrıca trafiği ve yol durumunu da olumsuz etkiler" dedi.

Yetkililerden onay almak için başvuruda bulunan Sutton çiftine tepki gösteren ve konseye bu planı reddetmesi için çağrı yapan bölge sakinleri, "Eğer bu plan onaylanırsa yağış olan günlerde kullandığımız yollar kapanacak. Bu yol çok büyük tarım araçları tarafından kullanılıyor. Güvenlik açısından çok büyük sorunlar ortaya çıkar" dedi.

Batı Sussex'teki malikanenin 1900'de inşa edildiği ve adının Lock House olduğu belirtilirken malikane South Downs Ulusal Parkı'na doğrudan baktığı da açıklandı.

Ayşe ve Nicholas çiftinin evi 2018 yılında satışa çıkardığı ve 7.25 milyon pound istediği belirtilirken şu an istenen rakamın ise 5 milyon pound olduğu kayıtlara geçti.

Belediye konseyinin binanın geleceği için kararı daha sonra vereceği duyuruldu.

