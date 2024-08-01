Ortadoğu’yu karıştıran suikast

Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna güdümlü füze kullanılarak düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Hamas’a göre saldırıyı İsrail düzenledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran’ın başkenti Tahran'da suikastte uğradı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran, saldırının gece 2 civarında, Haniye'nin kaldığı savaş gazilerine özel bir konuta düzenlendiğini duyurdu.

Lübnan'da Hizbullah'a yakın Al Mayadeen kanalına konuşan kaynaklar, suikastın İran içinden değil yurtdışından fırlatılan bir füzeyle düzenlendiğini savunarak misillemenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İRAN LİDERİNİN YEMİN TÖRENİ İÇİN GİTMİŞTİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

CENAZE TÖRENİ TAHRAN'DA OLACAK

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi. Haniye'nin naaşının bugün Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Haniye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

HAMAS: CEZASIZ KALMAYACAK

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.



Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

İran'dan yapılan açıklamada ise suikastin soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bir şeyler yaptığımızdan emin olmak için çok sıkı çalışacağız. İsrail saldırıya uğrarsa, İsrail'i savunmaya yardımcı oluruz" dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.



