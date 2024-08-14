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Ortadoğu'da tahliye edilmesi gereken kişi sayısı 100 bini bulabilir

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Lübnan’da yaşanacak bir çatışma sebebiyle bölgeden tahliyesi gerekebilecek kişi sayısının yüz bini bulabileceğini, Rum yönetiminin gerekli hazırlıkları yaptığı kaydedildi

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Ortadoğu'da tahliye edilmesi gereken kişi sayısı 100 bini bulabilir
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Orta Doğu’da mevcut durum sebebiyle bölgeden tahliye edilmesi gereken kişi sayısının yüz bini bulabileceği, ABD’nin bu konuda Rum yönetimine bilgi verdiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Lübnan’da yaşanacak bir çatışma sebebiyle bölgeden tahliyesi gerekebilecek kişi sayısının yüz bini bulabileceğini, Rum yönetiminin gerekli hazırlıkları yaptığını yazdılar.
Gazete, ABD’li yetkililerinin, bölgeden tahliye edilmesi gerekebilecek kişi sayısının yüz bini bulabileceği konusunda Rum makamlarını bilgilendirdiğini belirtirken, tahliye edilecek kişilerin Güney Kıbrıs’ta en fazla 48 saat konaklamalarının da öngörüldüğünü aktardı.
Tahliye talebinde bulunması beklenen kişilerin, ebeveynlerinden ötürü çifte vatandaşlığı olan Lübnanlılar olduğunu belirten gazete, özellikle ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlığını taşıyan Lübnanlıların tahliyesinin gerekebileceğini ifade etti.
Güney Kıbrıs’ın tahliyeler konusundaki tüm hazırlıklarını tamamladığını, Larnaka’da bazı kapalı spor salonları, okullar ve askeri birliklerin, bu kişilerin kısa süreli ikametinin sağlanabilmesi için hazırlandığını vurgulayan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu konudaki açıklamasını da yansıttı.
Kombos; Orta Doğu’daki durum sebebiyle Lübnan’dan gelebilecek tahliye taleplerini karşılamak adına öngörülebilir tüm hazırlıkları yaptıklarını, gelişmeler çerçevesinde gerekli görülen adımları da atacaklarını söyledi.
Gazete ayrıca, Lübnan’daki Kanada vatandaşlarının tahliyesi için Kanada ile Güney Kıbrıs arasında anlaşma imzalandığını da aktardı.
 
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