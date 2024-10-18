Orta Doğu kaynıyor

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki liman şehri Lazkiye, bir kez daha İsrail tarafından vuruldu. ABD ordusu ise Yemen'i hayalet uçak B-2 ile vurdu



Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki liman şehri Lazkiye, bir kez daha İsrail tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki tahliye emirlerine bu kez Bekaa Vadisi'ni de ekledi.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Bekaa Vadisi, Lübnan ile Suriye sınırına yakın bir bölge. İsrail ordusu, Tamnin el Tahta köyünde yaşayanlardan acil şekilde evlerini terk etmelerini isteyen bir duyuru yayınladı. İşgal ordusu, köyde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bazı stratejik tesisleri kısa süre sonra vuracağını belirtti.

İsrail kamu yayıncısı KAN televizyonu ise, Hizbullah'ın sabah saatlerinden itibaren Yukarı Celile bölgesine 30 kadar füze ateşlediğini bildirdi. Habere göre, söz konusu füzelerden bazıları engellendi, bazıları ise açık alanlara düştü.

Lübnanlı grup sabah saatlerindeki füze yağmurunun ardından yeni bir açıklama yaptı, Sur yakınlarındaki El Labune tepesinde iki İsrail tankını vurduğunu kaydetti.

Merkava tanklarının güdümlü füzeyle hedef alındığını belirten Hizbullah, içlerindeki askerlerin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, tahliye emri verdiği Bekaa Vadisi'ndeki bir köyü dakikalar sonra bombardımana tuttu. İşgal ordusu, Tamnin el Tahta köyünde Hizbullah'a ait bazı stratejik tesisleri vurduğunu ileri sürüyor.

Lübnan ile Suriye sınırına yakın bir bölge olan Bekaa Vadisi, Hizbullah'ın güçlü olduğu yerlerden biri.

Uluslararası haber ajansı AFP, Akdeniz kıyısındaki Sur şehrinden İsrail'e doğru ateşlenen çok sayıda roketin gökyüzündeki fotoğraflarını servis etti.

İngiltere ile birlikte Yemen'i vuran ABD ise, saldırılarda ilk kez ünlü bombardıman uçağı B-2'yi kullandı. Husilere yakınlığıyla bilinen El Mesira televizyonu, gece yarısı Yemen'in başkenti Sana ve Saada şehirlerinin saldırıya uğradığını bildirdi.

CENTCOM, Husilerin kontrolündeki Yemen'in batısında birden fazla yeraltı silah tesisinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamaya göre, B-2 bombardıman uçaklarının havalandığı saldırılarda yeraltındaki füzeler de vuruldu.

B-2'lerin saldırılarda Mark-84 adı verilen bir tonluk bombalar attığı bilgisi var.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise B-2'lerin beş ayrı silah tesisine 'hassas' saldırılar gerçekleştirdiği bilgisini verdi, yerin ne kadar altına gömülmüş olursa olsun hedefleri vurabileceklerinin altını çizdi. Bakan Austin, hayalet uçak olarak da bilinen B-2 Spirit'lerin kullanılmasının ABD'nin küresel saldırı yeteneklerini gösterdiğini de ekledi.

Husiler Yemen'in en büyük limanı Hudeyde dahil ülkenin batısını kontrol ediyor.

Gazze Şeridi'ni yok edip yeni hedef olarak Lübnan 'ı belirleyen İsrail , diğer yandan Akdeniz kıyısındaki Suriye şehri Lazkiye'yi vurdu.Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki liman şehri Lazkiye, bir kez daha İsrail tarafından vuruldu.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki tahliye emirlerine bu kez Bekaa Vadisi'ni de ekledi.Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Bekaa Vadisi, Lübnan ile Suriye sınırına yakın bir bölge. İsrail ordusu, Tamnin el Tahta köyünde yaşayanlardan acil şekilde evlerini terk etmelerini isteyen bir duyuru yayınladı. İşgal ordusu, köyde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bazı stratejik tesisleri kısa süre sonra vuracağını belirtti.İsrail kamu yayıncısı KAN televizyonu ise, Hizbullah'ın sabah saatlerinden itibaren Yukarı Celile bölgesine 30 kadar füze ateşlediğini bildirdi. Habere göre, söz konusu füzelerden bazıları engellendi, bazıları ise açık alanlara düştü.Lübnanlı grup sabah saatlerindeki füze yağmurunun ardından yeni bir açıklama yaptı, Sur yakınlarındaki El Labune tepesinde iki İsrail tankını vurduğunu kaydetti.Merkava tanklarının güdümlü füzeyle hedef alındığını belirten Hizbullah, içlerindeki askerlerin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.İsrail ordusu, tahliye emri verdiği Bekaa Vadisi'ndeki bir köyü dakikalar sonra bombardımana tuttu. İşgal ordusu, Tamnin el Tahta köyünde Hizbullah'a ait bazı stratejik tesisleri vurduğunu ileri sürüyor.Lübnan ile Suriye sınırına yakın bir bölge olan Bekaa Vadisi, Hizbullah'ın güçlü olduğu yerlerden biri.Uluslararası haber ajansı AFP, Akdeniz kıyısındaki Sur şehrinden İsrail'e doğru ateşlenen çok sayıda roketin gökyüzündeki fotoğraflarını servis etti.İngiltere ile birlikte Yemen'i vuran ABD ise, saldırılarda ilk kez ünlü bombardıman uçağı B-2'yi kullandı. Husilere yakınlığıyla bilinen El Mesira televizyonu, gece yarısı Yemen'in başkenti Sana ve Saada şehirlerinin saldırıya uğradığını bildirdi.CENTCOM, Husilerin kontrolündeki Yemen'in batısında birden fazla yeraltı silah tesisinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamaya göre, B-2 bombardıman uçaklarının havalandığı saldırılarda yeraltındaki füzeler de vuruldu.B-2'lerin saldırılarda Mark-84 adı verilen bir tonluk bombalar attığı bilgisi var.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise B-2'lerin beş ayrı silah tesisine 'hassas' saldırılar gerçekleştirdiği bilgisini verdi, yerin ne kadar altına gömülmüş olursa olsun hedefleri vurabileceklerinin altını çizdi. Bakan Austin, hayalet uçak olarak da bilinen B-2 Spirit'lerin kullanılmasının ABD'nin küresel saldırı yeteneklerini gösterdiğini de ekledi.Husiler Yemen'in en büyük limanı Hudeyde dahil ülkenin batısını kontrol ediyor.