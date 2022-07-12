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Orman yangınları Portekiz'i de vurdu

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Avrupa kıtasında hüküm süren ıcak hava dalgası Portekiz'de etkisini göstermeye başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok noktada orman yangınları çıktı. Alevler evlere ulaşırken, yangınları söndürmek için 3 bini aşkın itfaiyeci görevlendirildi

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Orman yangınları Portekiz'i de vurdu
Portekiz'deki orman yangınları, binlerce itfaiyeci ve onlarca uçak alevlerle savaşırken 29 kişiyi yaraladı.

Portekiz sivil koruma ajansı, 3 binden fazla itfaiyecinin aktif alevlerle mücadele ettiğini bildirdi.

Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 3

Bununla birlikte, Portekiz’de salı günü sıcaklıkların 43 dereceye ulaşmasını bekleniyor. Ülkede etkili olan sıcak hava dalgası yangınlarla mücadele etmeyi güçleştiriyor.



Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 4

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB), üye devletlerin Portekiz'e yardım etmek için kaynakları paylaşmalarına izin veren yangınla mücadele hava filosu yardım programını etkinleştirdi.


Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 5

İSPANYA İKİ UÇAK GÖNDERDİ

.Avrupa'nın kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarčič, son zamanlardaki kendi içindeki yangınlarla da mücadele eden İspanya’nın iki yangın söndürme uçağını Portekiz’e gönderdiğini duyurdu.


Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 6

Portekiz hükümeti ise itfaiye ekiplerini desteklemek için 60 yangın söndürme uçağının görevde olduğunu aktardı. 



Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 7

Öte yandan AB, küresel ısınma  arttıkça kıtanın kuraklık ve orman yangınları da dahil olmak üzere doğal afetler için en zor yıllardan biriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.


Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 8

Portekiz Başbakanı António Costa, bu hafta Mozambik'e planladığı ziyareti “ yangın riskinde çok ciddi bir kötüleşmeye işaret eden hava durumu tahminleri nedeniyle” erteledi. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise New York gezisini iptal etti.


Orman yangınları Portekiz'i de vurdu: Alevler evlere sıçradı, onlarca kişi yaralandı - 9

Bunların yanı sıra geçen ay, Portekiz'in yüzde 96'sı "aşırı" veya "şiddetli" kuraklık riski içinde olduğu belirtildi.

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