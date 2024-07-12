Orban, NATO zirvesini sabote etti

NATO zirvesine katılmadan önce Rusya ve Çin'e giderek Batı'da şimşekleri üzerine çeken Macaristan Başbakanı Orban, NATO'yu savaş istemekle suçladı. Macar liderin Biden'la görüşmek yerine rakibi Trump'ı ziyaret etmeyi tercih etmesi de dikkat çekti

ABD'de dünya liderlerini buluşturan NATO zirvesine "AB'nin uyumsuz ortağı" Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eleştirileri damga vurdu.

Avrupa'da tepki çeken Rusya ve Çin ziyaretlerinin ardından zirve için Washington'a giden Orban, NATO'da "barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını" söyledi.

Orban, Newsweek dergisi için kaleme aldığı makalede, NATO'nun dönüm noktasına yaklaştığını belirterek "Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var ama bugün barış yerine savaş arayışı, savunma yerine saldırı gündemde" ifadelerini kullandı.

Bu durumun NATO'nun kurucu değerlerine aykırı olduğunu kaydeden Orban, "Macaristan'ın tarihsel deneyimi, bu tür dönüşümlerin hiçbir zaman iyi yöne gitmediğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu. Orban, saldırgan ve genişlemeci değil savunma odaklı askeri ittifak olan NATO'ya katılmanın kendileri için en önemli husus olduğunu yazdı.

Batı'nın Ukrayna savaş politikasını eleştiren ve "Rusya yanlısı" olmakla suçlanan Orban'ın geçen hafta Moskova'ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesi Avrupa'da tepkilere yol açmıştı.

Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından gerçekleşen ziyaret sonrası AB ülkelerinin büyükelçileri, "27 ülkenin birliğine zarar verdiği ve antlaşmalara aykırı davrandığı" için Macar lideri kınadı.

ABD basını ise, Orban'ın Washington'daki NATO zirvesini adeta sabote ettiğini yazdı.

Macar liderin zirvede ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek için hiçbir temasta bulunmadığı, ancak Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'la görüşmek üzere dün Mar-a-Lago'ya gideceği kaydedildi.

Macaristan Başbakanı Orban, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sonrasında da, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin, barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu ifade etti. Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim" dedi.



