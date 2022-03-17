Onlarca bebek sahipsiz kaldı

Ukrayna'da taşıyıcı annelik yasal hatta yabancıların da bundan faydalanmasına izin veren az sayıdaki ülkelerden biri. Ancak bu durum savaş döneminde büyük bir zorluğa yol açtı, taşıyıcı annelik yönetimiyle doğan bebekleri aileleri gelip teslim alamıyor. Kiev yakınlarında bodrum katına taşınan klinikte hemşireler canla başla anne-babalarına teslim edilemeyen bu bebeklere bakıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de onlarca bebeğe bodrum katındaki sığınakta bakılıyor.

Bodrum katında oluşturulan geçiçi klinikte tam 21 bebek var. Hepsi taşıyıcı anneyle dünyaya geldi.

Aileleri savaş çıktığı için gelip bebeklerini alamıyor. klinikteki hemşireler canları pahasına bebeklere bakıyor. Hatta bu bebeklere bakabilmek için kendi çocuklarının yanlarına gidemiyor.

Hemşireler bebeklerin hepsine yetişebilmek için hiç uyumadan gece gündüz çalışıyor.

Almanya ve Arjantin'den iki çift bebeklerini alabilmek için kliniğe geldi. Ancak çiftlerin ne zaman Ukrayna'dan ayrılabilecekleri bilinmiyor. Diğer bebeklerin ailesiyse savaş nedeniyle kliniğe gidemiyor

Ukrayna'da taşıyıcı annelik yasal. Hatta ukrayna, yabancıların da bundan faydalanmasına izin veren az sayıdaki ülkeden biri. ülke genelinde bu işle ilgilenen 50'den fazla klinik bulunuyor. taşıyıcı annelik yöntemiyle savaş öncesinde her yıl binlerce bebek dünyaya geliyordu. Bu bebeklerin çoğu ülke dışına götürülüyordu.

