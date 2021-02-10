“Önceliğimiz Türk işgalinin sona ermesi”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önceliklerinin Türk işgalinin sona ermesi olduğunu söyledi, Türkiye’nin ve Ersin Tatar’ın tavrının, BM çerçevesinin dışında olduğunu belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile önceki gün basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs’a ziyaretinin Kıbrıs sorununun geleceği için hassas bir konjonktürde gerçekleştiğini belirtti.

Miçotakis, Anastasiadis’e, “Türk işgalinin sona ermesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı, yaşayabilir, işlevsel ve karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulunmasının, Yunanistan dış politikasının zirvedeki önceliği olduğunu” ilettiğini söyledi.

Gerek Yunanistan’ın, gerekse Güney Kıbrıs’ın BM kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın geçmişteki 2561 sayılı kararının, Kıbrıs’ta kalıcı tek çözüm olarak siyasi eşitlik, tek egemenlik ve tek vatandaşlık zeminindeki, egemenlik ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu öngördüğünü söyledi.

Habere göre Miçotakis, Türkiye’nin ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrının, BM çerçevesinin dışında olduğunu iddia ederek, Türkiye ile Tatar’ın iki devletli çözümde ısrar ettiklerini belirtti.

İki devletli çözüm şeklini yalnızca Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın değil, BM ve AB’nin de reddettiğini ifade eden Miçotakis, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın konuyla ilgili son açıklamalarına da atıfta bulundu.

Miçotakis, çözümün Türkiye’nin hedeflerine değil, tüm Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türkler ile Rumların menfaatine hizmet etmesi gerektiğine dair Anastasiadis’in yapmış olduğu açıklamanın altına imzasını attığını kaydetti.

