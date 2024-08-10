banner913
banner932
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
12 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
25 0
 
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
53 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
27 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
70 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
119 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
29 0
banner1032

Önce kim saldıracak?

banner1020

Art arda gelen suikastların ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, gözler İsrail'e ilk yanıtın kimden geleceğine odaklanmış durumda

banner974
Önce kim saldıracak?
banner971
İran’ın İsrail’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.
ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.
ABD’li yayın kuruluşu CNN, konuyla ilgili 2 kaynağa dayandırdığı haberinde Hizbullah’ın İsrail’e yönelik beklenen İran yanıtından bağımsız olarak harekete geçeceğini iddia etti.
İran, nasıl yanıt vereceği konusunda hala belli başlı kararsızlıklar yaşıyor. 
Bir ABD askeri yetkilisi, İran'ın planlanan saldırı öncesinde hazırlıklarının bir kısmını yaptığını, ancak hepsini tamamlamadığını söyledi.
Kaynaklardan biri, Hizbullah’ın İran’dan daha hızlı bir şekilde saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini aktardı.
İkinci kaynak ise, İran’ın aksine Lübnan’ın İsrail ile sınır komşusu olması nedeniyle Hizbullah’ın herhangi bir işaret vermeden saldırı başlatabileceğini söyledi.
İran ile Hizbullah’ın potansiyel bir saldırı konusunda iş birliği yapıp yapmayacağının ise belirsizliğini koruyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.