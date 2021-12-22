Omicron varyantı Londra Covid vakalarının yüzde 90’ını oluşturuyor

İngiltere'nin başkanti Londra Omicron varyantına teslim.

İlk analize göre, Omicron vakaları şu anda Londra’daki Covid enfeksiyonlarının şaşırtıcı bir şekilde yüzde 90’ını oluşturuyor. Bir dereceye kadar aşılardan kaçtığına inanılan varyant, önceki mutasyonlara kıyasla eşi görülmemiş bir hızla başkentte yükseldi. Omicron, test sırasında S-geninin düştüğünü tespit ederse tespit edilir ve şimdi şehirdeki vakaların yüzde 89,7’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Sağlık bakanı Sajid David , Hükümetin Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı’ndan “resmi olarak” araştırma almadığını ve bunun Omicron’un yüksek oranda bulaşıcı olmasına rağmen, İngiltere’deki çoğu insanda Delta varyantından daha hafif hastalığa yol açtığı sonucuna vardığı bildirildiğini söyledi. İngiltere’nin Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Chris Whitty, kısmen virüse karşı daha az savunmasız olan daha genç bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında, Güney Afrika’daki erken raporlardan bu sonuca atlamak yerine insanları bu çalışmaları beklemeye çağırdı.