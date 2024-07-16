ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast ile ilgili verdiği demeçte "ölmüş olmam gerekiyordu" dedi

Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimi ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Trump, seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı. Trump, saldırının ardından verdiği ilk röportajda, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

EKRANA BAKMAK HAYATINI KURTARDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde mucizevi şekilde kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk röportajını verdi.

Trump, başını kalabalıktan çevirip video ekranına bakmanın hayatını kurtarmış olabileceğini belirtirken sağ kulağından yaralanmasının ardından konuşmaya devam etmek istediğini açıkladı.

EKRANA BAKMAK HAYATINI KURTARDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde mucizevi şekilde kurtulduğu suikast girişiminin ardınan ilk röportajını verdi.

Trump, başını kalabalıktan çevirip video ekranına bakmanın hayatını kurtarmış olabileceğini belirtirken sağ kulağından yaralanmasının ardından konuşmaya devam etmek istediğini açıkladı.

"ÖLMÜŞ OLMAM GEREKİYORDU"

Trump röportajı sırasında defalarca kez hayatta olmasının mucize olduğunu belirterek ölmüş olması gerektiğini vurguladı.

Mucizevi kurtuluşunu anlatırken, "Sadece yarım dönseydim, beynimin arkasına girecekti. Kurşunun izlediği yol direkt olarak kafatasımdan geçiyor. Ekran yüksekte olduğu için yukarı bakmıştım. Mükemmel bir dönüş yapma şansım muhtemelen yüzde birin de onda biriydi, bu yüzden burada olmamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YUMRUKLU SELAM DURUŞU

Trump saldırganın kurşun yağdırdığı kritik anda başını çevirdi ve saldırı kulağından yaralanmasıyla sonuçlandı.

Gizli Servis ekibi tarafından sahneden uzaklaştırıldı, ancak tam bu sırada destekçilerine sıktığı yumruğu ile selam vermeyi ihmal etmedi.

"İKONİK BİR FOTOĞRAF İÇİN ÖLMENİZ GEREKİR"

Eski başkan, şaşkın izleyicilere yumruğunu kaldırıp "mücadele" diye bağırdığı, artık ikonik hale gelen anı anlattı.

Trump, "Birçok insan bunun gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğrafa sahip olmak için ölmeniz gerekir" diye konuştu.

Destekçilerinin onun iyi olduğunu ve "Amerika'nın yoluna devam ettiğini, ilerlediğini ve güçlü olduğunu" bilmelerini istediğini söyledi.

Trump, kendisini izleyen destekçilerinin duruma nasıl tepki verdiğini anlatarak onlara şu sözlerle övgüler yağdırdı:

"Birçok yerde, özellikle futbol maçlarında, tek bir ses duyarsınız, herkes kaçar. Burada çok sayıda patlama oldu ve kaldılar. Onları seviyorum. Onlar harika insanlar."

BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, saldırının ardından Joe Biden'ın telefon görüşmesini kabul etiğini aktararak görüşmeyi "iyi" olarak nitelendirdi ve başkanın "çok nazik" davrandığını söyledi.

KÜRSÜYE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Saldırının ve takip eden kaos ortamının ardından Trump "gerçekliğin" kendisine yeni yeni dank ettiğini vurguladı.

Röportaj sırasında burnunu işaret etti ve saldırganı "gözlerinin tam ortasından tek bir atışla" öldürdüklerini söyledi.

Trump, her zaman şovmen bir tavır takındığını belirterek, kürsüye geri dönüp konuşmaya devam etmek istediğinidile getirdi.

Amerikan siyasetinde sıklıkla ayrıştırıcı bir figür olarak görülen Trump, şimdi ulusu birleştirebilecek bir konuşma planlıyor.

Trump mitinglerinde yapacağı konuşmaların değişeceğini vurgulayarak, "Ülkeyi bir araya getirme şansı. Bana bu şans verildi. Bu, tüm ülkeyi, hatta tüm dünyayı bir araya getirme şansı. Konuşma çok farklı olacak, iki gün önce olacağından çok farklı" dedi.

Bu, her iki tarafın da saldırının ardından söylemlerini yumuşatma çabasının bir parçası gibi görünüyor.

E OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.

Daha sonra yanağından kanlar akarken ayağa kalktı, yumruğunu havaya kaldırdı ve meydan okurcasına "dövüş" diye bağırdı, seyirciler ise "ABD" diye bağırırken sahneden sürüklenerek indirildi ve bir araca bindirildi.

Çıkan kargaşada Gizli Servis ajanlarının "Saldırgan vuruldu" diye bağırdıkları duyuldu ve daha sonra silahlı saldırganın öldüğü doğrulandı.

