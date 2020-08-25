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Ölen çocuk cenaze sırasında dirildi

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Endonezya'da şeker hastalığı ve organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki küçük çocuğun kalbi cenaze sırasında yeniden atmaya başladı.

Ölen çocuk cenaze sırasında dirildi

 

 Olay Siti Masfufah adlı çocuğun 18 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybetmesiyle başladı.

Küçük çocuğun cansız bedeni gerekli tetkik ve işlemlerin ardından yaslı ailesinin evine götürüldü. Ancak çocuğun kalbinin defin işlemi sırasında yeniden attığı, bedeninin de ısınmaya başladığı görüldü.

Hastaneye götürülen Masfufah'ın kalbi bir saat sonra yeniden durdu. Çocuğun aslen hayata dönmediğini söyleyen doktorlarsa, büyük şaşkınlık yaratan olayın tıp literatüründe "Lazarus Sendromu" olarak adlandırıldığını söylüyor.

Durum, başarısız bir kalp masajından saatler sonra dolaşım sisteminin geçici olarak yeniden çalışmaya başlaması olarak ifade ediliyor.

Beyin ölümü gerçekleştiğinden hastanın hayata dönmesi sözkonusu değil. 1982 yılından beri dünyada sadece 38 kez kayıtlara geçen olay milyonda bir görüldüğü ifade ediliyor.

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