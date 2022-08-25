Öldü sanılan küçük kız, cenazesinde uyandı

Meksika'da öldü sanılan küçük bir kızın cenazesine katılanlar hayatının şokunu yaşadı. Küçük kızın nabzının attığını fark eden ailesi onu tabuttan çıkarıp hastaneye kaldırdı

İlginç olay Meksika’nın Villa de Ramos kentinde yaşandı. 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada, doktorlar ilk müdahaleyi yapsa da ailesine kızlarını daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye etti.

Bunun üzerine anne ve küçük kızı, Salinas de Hidalgo Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Burada doktor, 3 yaşındaki Camila’ya ağrı kesici ve ateş düşürücü verip hastaneden taburcu etti. Annesine, kızına bol bol su içirmesini, meyve yedirmesini önerdi.

ANNESİNİ ZORLA UZAKLAŞTIRDILAR

Ancak küçük kız, ilaçlara rağmen kusmaya devam etti. Ailesi daha da endişelenirken, bu kez acil servisin yolunu tuttu.

Annesi, “Ona (intravenöz terapi) vermek istediler. Ona oksijen vermeleri uzun sürdü” dedi. Hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

10 dakika sonra hemşire sonunda damara ulaşmayı başarırken, küçük kızın annesinden ayrıldığı belirtildi. Anne, “Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. ‘Huzur içinde yatmasına izin vermelisin’ dediler” dedi.

Annenin, kızından ayrı ve kilitli bir odada tutulduğu ortaya çıkarken, buradan kaçan anne kızını görmek istedi ama bir türlü başaramadı… Saatler sonra ise kendisine kızının su kaybı nedeniyle öldüğü söylendi.

‘HALÜSİNASYON GÖRÜYORSUN’ DEDİLER

Büyük bir üzüntü yaşayan aile, ertesi gün cenaze töreni için bir araya geldiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Anne Mendoza, küçük kızının tabutunun penceresinin buğulandığını fark etti. Şok içerisinde durumu yakınlarıyla paylaşırken, ona ‘halüsinasyon’ gördüğü söylendi. Çaresiz anne, onları dinledi, tabutu açmaktan vazgeçti.

Ancak Camila’nın babaannesi küçük kızın gözlerini hareket ettirdiğini söylediğinde her şey bir anda değişti. Bir anda cenaze töreni karıştı, Hemen tabutu açan aile, küçük kızlarının nabzının attığını fark etti. Ambulans çağrıldı. Ölmediği anlaşılan küçük kız, acil şekilde yine Salinas de Hidalgo hastanesine götürüldü.

AİLESİ DAVA AÇTI

Hastanedeki doktorların tüm çabasına rağmen küçük kız kurtarılamadı. Hastane raporuna göre, kız çocuğu beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Verilen ilk ölüm raporunda yalnızca sıvı kaybı yazıyordu. İkincisinde beyin ödemi, organ yetmezliği ve yine su kaybı yer aldı.

Mendoza ailesi, kızlarını bu hafta kreşe gönderecekti ancak doktorların hatası nedeniyel iki kez cenaze töreni düzenlemek zorunda kaldı.

Aile, şimdi, hastaneye dava açarken, yetkilileri ‘ihmalkarlıkla’ suçladı. Meksika polisi ise film gibi olayın araştırıldığını, cesede otopsi yapılacağını söyledi.