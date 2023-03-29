Okulda katliam

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde 3-12 yaşlarındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu olan Covenant Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda, çocukların yanı sıra 60 yaşındaki müdür, 61 yaşındaki bina sorumlusu ve 61 yaşındaki bir öğretmen öldürüldü. Hayatlarını kaybeden çocuklar ise 8 ve 9 yaşlarındaydı.
28 yaşındaki Audrey Hale adlı kadın saldırgan, polisle çıkan çatışmada öldü.
Saldırıda, okulda anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrenci bulunuyordu.
Metro Nashville Polis Departmanı, yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan kadın saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.
Saldırıdan sonra Hale'in evini arayan polis, ona ait yazılı bir manifesto, okul binasına giriş ve çıkış noktalarını gösteren bir harita ile iki av tüfeği dahil çok sayıda silah bulunduğunu açıkladı.
Polis yetkilileri, 28 yaşındaki Audrey Hale'in biri yarı otomatik tüfek, toplam üç silahla herkesi rastgele hedef aldığını söyledi.
Eskiden okulda öğrenci olduğu tespit edilen Hale'in, okula bir araçla gittiği ve kilitli olan kapılarından birine ateş ederek içeri girdiği bildirildi.
Education Week tarafından derlenen verilere göre, ABD’de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 okul silahlı saldırısı gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırının ardından ülke genelinde Beyaz Saray dahil tüm kamu binalarında, askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.
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