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Okulda çıkan yangında 18 kişi öldü

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Çin'in Henan eyaletine bağlı Shangqiu kentinde bir okulda çıkan yangın nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

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Okulda çıkan yangında 18 kişi öldü

Yetkililer, Shangqiu kentindeki bir "dövüş sanatları" okulunda sabah saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 16 kişi ise yaralandı.

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