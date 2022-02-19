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Okula gitmemek için meyve suyuyla Covid-19 testini pozitif çıkarmışlar

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Almanya’da öğrenciler, evde karantinaya girip okulu asmak için Covid-19 testlerine meyve suyu dökerek pozitif çıkarıyor

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Okula gitmemek için meyve suyuyla Covid-19 testini pozitif çıkarmışlar
 
Almanya’da öğrenciler, evde karantinaya girip okulu asmak için Covid-19 testlerine meyve suyu dökerek pozitif çıkarıyor.
Almanya’nın başkenti Berlin’de öğretmenlerin ve öğrencilerin haftada üç defa Covid-19 testi yapması gerekiyor.
Zorunlu uygulamada antijen testleri de uygulanabiliyor. Antijen testleri, bir laboratuvara gönderilmesi gereken daha hassas PCR testlerinden ziyade 15 dakikada sonuç verebiliyor. Ucuz, tek kullanımlık ve hızlı olduğu için son dönemde yaygınlaştı.
Ancak okul temposuna ‘ara vermek’ isteyen öğrenciler, bu testleri pozitif çıkartıp derslerden kaçmanın bir yolunu buldu.
TikTok’ta bir videoda Capri-Sun meyve sularının antijen testlerinin numune kısmına birkaç damla konulmasıyla testin pozitif çıktığının görülmesi, öğrenciler arasında bir akıma neden oldu. Morgenpost.de’nin haberine göre öğrenciler bu yöntemi okuldan uzaklaşmak için kullanmaya başlandı. Sabah yapılan testlerde öğrenciler, bazı yerlerde öğretmenlerine fark ettirmeden bu yöntemi uygulamaya çalışıyor.
Habere göre bu hile, kola ve benzeri asitli içecekler kullanıldığında da işe yarıyor. bu içeceklerin içindeki asit, testin pozitif çıkmasına neden oluyor.
Ancak öğretmenlerin bu hileyi fark etmesiyle artık öğrencilerin başvurduğu bu birkaç günlük ‘tatil’ yöntemi artık daha dikkatle izleniyor.
 
 
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