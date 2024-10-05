Oktoberfest’te korkunç gerçek

Münih’te her yıl düzenlenen Oktoberfest, büyük şenliklere sahne olurken aynı zamanda korkunç durumlara da sahne oluyor. Yapılan araştırmaya göre dört Oktoberfest garsonundan üçü, Oktoberfest'te çalışırken cinsel tacize uğradıklarını belirtti

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük halk festivallerinden biri olan Oktoberfest, her yıl Eylül sonu ile Ekim başı arasında yaklaşık iki hafta sürüyor. Bavyera kültürünü ve geleneklerini yaşamak isteyenlerin yanı sıra eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin de gittiği Oktoberfest cinsel taciz durumları ile de dikkat çekiyor.

Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde yayınlanan araştırmaya göre dört Oktoberfest garsonundan üçü, Oktoberfest'te çalışırken cinsel tacize uğradığını söylüyor.

Ankete katılan garsonların yüzde 76'sı çalışırken cinsel tacize maruz kaldığını belirtti ancak sadece birkaçı taciz durumunu üstlerine rapor bildirdi. Tacize uğrayan garsonlar şikayette bulunmanın yerine tacizle başa çıkmak için kendi stratejilerini geliştirmeye tercih ettiğini belirtti.

Araştırmada garsonların bu tür durum karşısında ne yapacakları, nasıl başa çıkacakları konusunda işverenleri tarafından bilgilendirilmekdiklerine yer verildi.

Garsonların yanı sıra festivale gelen ziyaretçiler de cinsel saldırıya maruz kalabiliyor. Geçtiğimiz günlerde polis, bir Oktoberfest ziyaretçisine arabada tecavüz eden bir güvenlik görevlisini tutukladı.