Öğretmenler 24 saatte silahlanacak

ABD’nin Ohio eyaletinde öğretmenlerin okulda silah taşıması kolaylaştırıldı. Yeni kararla bir eğitimci 700 saat yerine 24 saatlik bir eğitimle okula silahla gelebilecek. Geçen ay 21 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından gelen karara eğitim sendikalarından tepki var

ABD’nin Ohio eyaletindeki eğitimcilerin, 700 saatlik huzur görevlisi eğitimi almaları ve okul yönetim kurullarından izin almaları halinde okulda silah taşımalarına izin veriliyordu.

Ancak, yüzlerce saatlik önceden gerekli eğitimi silen bir yasa tasarısını imzalayan Ohio Valisi Mark DeWine, bu tür katı gerekliliklerin eğitimcileri büyük ölçüde savunulamaz hale getirdiğini söyledi.

EĞİTİM ŞARTI YALNIZCA 24 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Bununla birlikte yeni yasa, silah taşımak isteyen öğretmenler için yalnızca 24 saatlik bir eğitim şartı getiriyor. Ancak, okul kurullarının nihai onayı vermesi gerekecek.

DeWine, yasa tasarısının Ohio yasama meclisinden geçtiğini söyledi. Uvalde’deki saldırının "yasayı yürürlüğe koyma aciliyetini artırdığını" açıkladı.

UVALDE'DEKİ SALDIRI

Teksas'ın Uvalde kentinde bulunan ve 600'e yakın öğrencisi bulunan Robb İlkokulu'na 26 Mayıs'ta bir silahlı saldırı gerçekleşmiş, 19'u öğrenci olman zere 21 kişi öldürülmüştü. Katilin 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu açıklanmıştı.

TASA TASARISI TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu tasarı, eğitimcileri silahlandırmanın riskli ve tehlikeli olduğunu savunan öğretmen sendikalarının ve kanun uygulayıcıların tepkisini çekti.

Ohio Öğretmenler Federasyonu ve Ohio Eğitim Derneği, DeWine'ı yasa tasarısını veto etmeye çağırdı.

Ohio Polis Teşkilatı'nın hükümet işleri direktörü Mike Weinman ise yasa tasarısının krizler sırasında kafa karıştırıcı komuta zincirlerine yol açacağını söyledi.

"DOĞRU OLMAYAN ANİ KARARLARLA SONUÇLANACAK"

Weinman, okul günü boyunca silahlı olmayı seçen öğretmenlerin acil durumlarda hemen ilk müdahaleyi yapmaları gerekeceğini belirterek, "Öğretmenlerin, öğrencilerini terk etmesi ve bir an önce binada olabilecek her türlü tehdide yanıt vermesi istenecek. Bu durum krizler esnasında doğru olmayan ani kararlarla sonuçlanacak" diye konuştu.

Ancak DeWine, okul kurullarının hala okul binalarında ateşli silahları yasaklama yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu, herhangi bir okulun öğretmenleri veya personeli silahlandırmasını gerektirmez. Her okul kendi kararını verecektir” dedi.

ÖĞRETMENLERİN SİLAHLANDIRILMASI ÇÖZÜM DEĞİL

Öte yandan, 2018 yılında Insider'dan Hilary Brueck tarafından yapılan bir araştırma, öğretmenleri silahlandırmanın okul saldırılarını engellemediğini gösterdiğini buldu. Çalışma, sınıfta artan silahların daha fazla yaralanma ve ölüme yol açmasının muhtemel olduğunu buldu.

Son olarak, ABD’de okulda silah bulundurma politikaları eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Ulusal Eyalet Yasama Meclisleri’ne göre, Alabama, Oregon ve Utah’da silah taşıma iznine sahip herkes silahını okulda taşıyabiliyor. En az 18 eyalette ise okul yetkilileri belirli durumlarda göre herkese silah izni veriyor.