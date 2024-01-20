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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen meslekten men edildi

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İngiltere'de tarlada bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra hapse atılan pedofili okul öğretmeni Kandice Barber, ömür boyu meslekten men edildi

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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen meslekten men edildi
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Akıllara durgunluk veren olay İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşandı. Bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için hapse atılan Kandice Barber isimli öğretmen, müstehcen davranışlarından ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı halkın 'haklı olarak dehşete düşeceğine' karar veren gözlemciler tarafından ömür boyu meslekten men edildi.
Şu anda 38 yaşında olan pedofili öğretmen Kandice Barber, 15 yaşındaki bir çocuğu taciz etmek ve onunla bir tarlada cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunduktan sonra 2021 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, duruşma yargıcı, Buckinghamshire'daki Princes Risborough Okulunda öğretmenlik yaparken üstsüz fotoğraflar ve müstehcen mesajlarla bir çocuğu baştan çıkardığı için öğrenciler tarafından suçlanmıştı.
15 yaşındaki çocuğa "memeleri mi yoksa kalçaları mı seviyorsun?" gibi mesajlar gönderen ve cinsel ilişki oyuncaklarıyla çocuğa fotoğraflar yollayan öğretmen Barber masum olduğunu iddia ederek "Mahkumiyetlere rağmen her zaman masumiyetimi ilan ettim" ifadesini kullandı.
 
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