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Obruğa düşen kadın kayboldu

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Obruğa düşen kadın kayboldu
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırımın çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.
Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, görgü tanıklarının ifadelerine göre, kadının üzerinde bulunduğu kaldırımın aniden çöktüğünü söyledi.
Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi.
Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 
 
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