Nükleer denizaltıda yasak aşk skandalı

İngiliz donanması yeni bir skandalla çalkalanıyor. Nükleer denizaltıda yasak ilişki yaşayan denizcilerin mesajları ifşa oldu.





İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı skandallara bir yenisi eklendi. Biri 30 yaşında ilkleri başarmış bir teğmen diğeri ise evli ve iki çocuklu bir binbaşı... İkilinin yaşadıkları yasak ilişki sırasında birbirlerine attıkları mesajlar ifşa olunca skandal patladı.

İngiltere'nin nükleer denizaltılarında görev yaparken ilişki yaşayan iki Kraliyet Donanması subayı, birbirlerine gönderdikleri e-postalarla ulusal güvenliği tehlikeye attıkları gerekçesiyle görevden alındı.

30 yaşındaki Teğmen Sophie Brook, nükleer bir denizaltıdaki ilk kadın savaş subayı olmuş ve bir 'öncü' olarak kabul edilmişti. Kadınların denizaltılarda görev yapmasına sadece 2011'den beri izin veriliyor. Hatta bir donanma denizaltısının ilk kadın kaptanı olması tavsiye edilmişti.

Ancak o ve 37 yaşındaki Binbaşı Nicholas Stone, gizli denizaltı hareketlerini paylaşarak İngiltere'nin Trident nükleer caydırıcısının gizliliğini riske attı. Mesajları, Vanguard sınıfı denizaltı HMS Victorious'un kalkış saatinin yanı sıra yönü, hızı ve seyahat derinliğini içeriyordu.

Askeri mahkemede gerçekleşen duruşmada, tüm bunların 'düşman için faydalı olacağı' ve ülkenin nükleer caydırıcılığının 'temel taşını' zayıflatma riski taşıdığı söylendi. Bir Yahoo hesabına gönderilen mesajlar, Stone'un evli ve iki çocuklu olmasına rağmen, çift arasındaki 'gizli cinsel ilişkinin' parçasıydı.

Büyük saygı duyulan subayların kariyer ve itibarları, Stone'un ordudan ihraç edilmesi ve dört ay ertelenmiş hapis cezası vermesiyle birlikte dün paramparça oldu. Mesajların ortaya çıkması üzerine istifa eden ve aile otomobili bayisinde çalışmaya başlayan Brook da resmen görevden alındı ​​ve beş ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya bakan yargıç, 'denizde sürekli caydırıcılığın güvenliğini tehlikeye attıklarını' söyleyerek davranışlarını kınadı. Wiltshire'daki Bulford Askeri Mahkemesi'ne, Brook'un 2011 yılında 18 yaşında Donanmaya katıldığı ifade edildi. 2003'ten beri Donanma'da görev yapan Stone ise, HMS Ambush'ta güvenlik görevlisiydi.

Her iki denizaltı da Glasgow'dan yaklaşık 25 mil uzaklıktaki Faslane'deki HMS Clyde'de bulunuyordu. Başsavcı Teğmen Peter Barker, o sırada 'gizli bir cinsel ilişki içinde olduklarını' söyledi.

O yılın Temmuz ayında, HMS Victorious operasyonel devriye için yola çıkmak üzereydi. Askeri mahkemede, denize açıldığı gün Brook'un, Yahoo hesabına mesaj göndermek için güvenli MODNet hesabını kullanarak Stone'a birkaç e-posta gönderdiği ifade edildi.

İhlaller, denizaltı ayrılmadan önce başka bir memur tarafından keşfedildi, ancak Brook'un gemide kalmasına izin verildi. Brook'u savunan Jonathan Lynch, 'Kraliyet Donanması'nda öncü' olduğunu, ancak tüm gözler üzerinde olduğu için baskı altında hissettiğini ve Stone'u 'duygusal bir destek' olarak kullandığını söyledi.

Brook ve Stone tüm suçlamaları kabul etti. İkiliyi mahkum eden Yargıç Avukat Darren Reed, Brook'a 'bu bilgiyi kasten ifşa ettiğiniz için' suçun daha büyük olduğunu söyledi.

"Stone, e-postanıza yanıt vermekte pervasızdı" diye ekledi: "Denizde sürekli caydırıcılık, bu ülkenin saldırganlığa karşı garantili ve etkili tepkisinin temel taşıdır."

Her ikisi de ordudan ihraç edildi ve 60 saat ücretsiz çalışma yapmaları emredildi. Kraliyet Donanması sözcüsü, 'tüm personelinden mümkün olan en yüksek davranış standartları' talep ettiklerini ve 'yetersiz faaliyetlerin çok ciddiye alındığını, etraflıca araştırıldığını ve uygun şekilde ele alındığını' ifade etti.

